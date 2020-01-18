شقه بسعر محروق بموقع متميز وكمان كلها واجهة تطل على ناصيتين بحدائق الاهرام

(للبيع)
|شقة 170 م منطقة ل تنقسم الى 3 غرف نوم كبار 2 حمام مطبخ كبير رسيبشن واسع و بلكونة الشقة الدور رابع قبل الاخير الشقة تحميل قديم (15% ) الشقة واجهة تطل على ناصيتين جميع الغرف تطل على الشارع الشقة تشطيب لوكس 80% تشطيب الشقة كلها سيراميك الجوهرة اطقم الحمامات لل 2 حمام duravit موجود فى الكراتين الخاصة بها لم يتم تركيبها بعد و بحالتها الاصلية الغاز واصل للعمارة تم توصيل الكهرباء بالكامل للشقة و مكان التكييفات لوحة كهرباء 3 ڤاز الاسانسير شغال عمارة خلصانة مدا خل و واجهة الارض مسجلة شهر عقارى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yasmeen saywd
|التليفون:
|01211558932
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|العنوان:
|130 ب شارع جاردينيا البوابة الولى حدائ الاهرام- حدائق الاهرام
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050326
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