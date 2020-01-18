شقه بسعر محروق بموقع متميز وكمان كلها واجهة تطل على ناصيتين بحدائق الاهرام

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقه بسعر محروق بموقع متميز وكمان كلها واجهة تطل على ناصيتين بحدائق الاهرام - في الجيزة مصر

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شقة 170 م منطقة ل تنقسم الى 3 غرف نوم كبار 2 حمام مطبخ كبير رسيبشن واسع و بلكونة الشقة الدور رابع قبل الاخير الشقة تحميل قديم (15% ) الشقة واجهة تطل على ناصيتين جميع الغرف تطل على الشارع الشقة تشطيب لوكس 80% تشطيب الشقة كلها سيراميك الجوهرة اطقم الحمامات لل 2 حمام duravit موجود فى الكراتين الخاصة بها لم يتم تركيبها بعد و بحالتها الاصلية الغاز واصل للعمارة تم توصيل الكهرباء بالكامل للشقة و مكان التكييفات لوحة كهرباء 3 ڤاز الاسانسير شغال عمارة خلصانة مدا خل و واجهة الارض مسجلة شهر عقارى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: yasmeen saywd
التليفون: 01211558932

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العنوان: 130 ب شارع جاردينيا البوابة الولى حدائ الاهرام- حدائق الاهرام
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/1/2020
رقم الإعلان: 2050326
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