شقق ومحلات للبيع النزهه 2 جميع المناطق

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تفاصيل الإعلان
بسم الله الرحمن الرحيم شقق ومحلات للبيع النزهه 2 جميع المناطق اسعار تناسب الجميع 150 م 140 م 170 م 130 م 110 م ناصيه للاستلام الفورى حصم خاص للدفع النقدى مميزات الموقع اساتسير ماركة عالمية مواسير الكهرباء الخطوط الرئيسية للصحى والمياء حلوق الشبابيك والابواب منطقة خدمات ومجمع مدارس مداخل رخام واجهات معمارية كلاسيكية فاخرة انتركم الاسعار للتقسيط تبدا من 1200 للمتر تسهيلات فى السداد تصل ل 3 سنوات بدوت فوائد للاستعلام 0221933117 01149376567
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: حسن عبد المالك
التليفون: 01149376567

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العنوان: النزهه- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 1/3/2021
رقم الإعلان: 2085468
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صورة الاعلان: باااقل الاسعااار شقة (للبيع) في التجمع الخامس - في القاهرة مصر

باااقل الاسعااار شقة (للبيع) في التجمع الخامس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مساحه الارض 820. العماره علي شقتين مساحه الشقه تقريبا 280. تقع في اللوتس الجنوبية متوفر فى الدور .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500,000 جنيه

2/12/2020
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