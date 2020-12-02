(للتقسيط)
|بسم الله الرحمن الرحيم شقق ومحلات للبيع النزهه 2 جميع المناطق اسعار تناسب الجميع 150 م 140 م 170 م 130 م 110 م ناصيه للاستلام الفورى حصم خاص للدفع النقدى مميزات الموقع اساتسير ماركة عالمية مواسير الكهرباء الخطوط الرئيسية للصحى والمياء حلوق الشبابيك والابواب منطقة خدمات ومجمع مدارس مداخل رخام واجهات معمارية كلاسيكية فاخرة انتركم الاسعار للتقسيط تبدا من 1200 للمتر تسهيلات فى السداد تصل ل 3 سنوات بدوت فوائد للاستعلام 0221933117 01149376567
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|حسن عبد المالك
|التليفون:
|01149376567
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|العنوان:
|النزهه- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085468
2,500,000 جنيه