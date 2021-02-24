(للبيع)
|شقق للبيع جسر السويس النزهه 2 خلف بنك مصر 150 م 140 م 170 م 130 م 110 م ناصيه للاستلام الفورى حصم خاص للدفع النقدى مميزات الموقع اساتسير ماركة عالمية الحوائط بياض اسمنتى مواسير الكهرباء الخطوط الرئيسية للصحى والمياء حلوق الشبابيك منطقة خدمات ومجمع مدارس مداخل رخام واجهات معمارية كلاسيكية فاخرة انتركم الاسعار للتقسيط تبدا من 1300 للمتر تسهيلات فى السداد تصل ل 3 سنوات بدوت فوائد للاستعلام 0221933117 01149376567
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|حسن عبد المالك
|التليفون:
|01149376567
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|العنوان:
|النزهه- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|130,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/2/2021
|رقم الإعلان:
|2085201
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