شقق للبيع بكمباوند الطارق والبسام بالتقسيط علي سنتين

(للبيع)

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صورة الاعلان: شقق للبيع بكمباوند الطارق والبسام بالتقسيط علي سنتين - في البحر الأحمر مصر

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كمباوند الطارق والبسام مساحات مختلفة تبدا من 60 متر غرفة وريسبشن حتي 151 متر امام المدرسة الامريكية ومدرسة الجوهرة للغات منطقة هادية وجميلة ومتاح كل الخدمات الكمباوند علي مساحة 750 متر فرصة رائعة للاستثمار سعر المتر 6000 طريقة الدفع 35% مقدم و 20% دفعة استلام والباقي علي سنتين مميزات الجمباوند 2 حمام سباحة علي مساحة 120 متر 2 مدخل لجراج اسفل الكمباون (مغطي) 2 مدخل للكمباون و2 اسانسير تشطيبنا الترا سوبر لوكس يوجد امن وامن صناعي 24 ساعة يوجد لدينا وحدات سكنية وتجارية بدون وسيط من المالك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: يوسف بليغ حمدي
التليفون: 01150253945

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العنوان: شارع الوحدة الصحية الاحياء- الغردقة
البحر الأحمر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 360,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/2/2021
رقم الإعلان: 2084205
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صورة الاعلان: شقق للبيع بكمباوند الطارق والبسام بالتقسيط علي سنتين - في البحر الأحمر مصر

شقق للبيع بكمباوند الطارق والبسام بالتقسيط علي سنتين

(للبيع)

- في البحر الأحمر مصر

كمباوند الطارق والبسام مساحات مختلفة تبدا من 60 متر غرفة وريسبشن حتي 151 متر امام المدرسة الامريكية.
القسم: 

360,000 جنيه

17/2/2021
صورة الاعلان: شقق مشطبة للإيجار - في البحر الأحمر مصر

شقق مشطبة للإيجار

(للإيجار)

- في البحر الأحمر مصر

شقق مشطبة للإيجار تصلح مكاتب وعيادات الغردقة - أول شارع المطار بجوار شركة أبو النصر للمقاولات للاست.
القسم: 

اتصل

19/1/2021
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