شقق للبيع بكمباوند الطارق والبسام بالتقسيط علي سنتين

كمباوند الطارق والبسام مساحات مختلفة تبدا من 60 متر غرفة وريسبشن حتي 151 متر امام المدرسة الامريكية ومدرسة الجوهرة للغات منطقة هادية وجميلة ومتاح كل الخدمات الكمباوند علي مساحة 750 متر فرصة رائعة للاستثمار سعر المتر 6000 طريقة الدفع 35% مقدم و 20% دفعة استلام والباقي علي سنتين مميزات الجمباوند 2 حمام سباحة علي مساحة 120 متر 2 مدخل لجراج اسفل الكمباون (مغطي) 2 مدخل للكمباون و2 اسانسير تشطيبنا الترا سوبر لوكس يوجد امن وامن صناعي 24 ساعة يوجد لدينا وحدات سكنية وتجارية بدون وسيط من المالك