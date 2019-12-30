(للإيجار)
|شقق لإيجار قانون جديد غرفتين وصالة وثلاثة غرف بأقل سعر بالأسكندرية 01012412542 لدينا شقق قانون جديد غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة في شارع 16 و شارع 25 بطوسون والمعمورة و ابي قير و مساكن ضباط طوسون بأقل سعر ايجار في الأسكندرية الإيجار مدد كبيرة سنتين وثلاثة و الشقق كاملة التشطيب و بها غاز طبيعي الأسعار تبدا من 600 جنية ، و800 جنية و 1000 جنية الإيجار للعائلات فقط للمعاينة والحجز. 01204486160 - 01012412542
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شقق لإيجار قانون جديد بالمعمورة البلد
|التليفون:
|01012412542
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|العنوان:
|المعمورة البلد بجوار سنترال المعمورة البلد- المعمورة
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047304
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