شقق لإيجار قانون جديد غرفتين وصالة وثلاثة غرف بأقل سعر بالأسكندرية 01012412542 لدينا شقق قانون جديد غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة في شارع 16 و شارع 25 بطوسون والمعمورة و ابي قير و مساكن ضباط طوسون بأقل سعر ايجار في الأسكندرية الإيجار مدد كبيرة سنتين وثلاثة و الشقق كاملة التشطيب و بها غاز طبيعي الأسعار تبدا من 600 جنية ، و800 جنية و 1000 جنية الإيجار للعائلات فقط للمعاينة والحجز. 01204486160 - 01012412542