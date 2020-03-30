(للبيع)
|شقة 80 م بحديقة في دجلة بالمز 6 أكتوبر 01032621299
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|reeham
|التليفون:
|01032621299
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|العنوان:
|- دجلة بالمز
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058152
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