شقة 100 متر ارضى بحديقة هاى سوبر لوكس اول سكن منطقة ط ( 3 غرف - 2 حمام -رسيبشن 2 قطعة - مطبخ - حديفة حرف L ) - الشقة الترا سوبر لوكس - اول سكن - تحميل قديم - جيبسن بورد - بيوت نور - ورق حائط - سيراميك فرز اول - شبابيك المونتال - باب مصفح - قربهاا من جميع الخدمات - قربهاا من النادى - قربهاا من شارع الجيش - العمارة ساكنة و خلصانة واجهات و مداخل - الارض مسجلة شهر عقارى والمبنى مرخص و به كافة المرافق - لو بتدور علي شقه في حدائق الاهرام شقتك عندناا احنا فى شركة نيولايف للعقارت بنوفرلك مساحات مختل