(للبيع)
|شقة 100 متر ارضى بحديقة هاى سوبر لوكس اول سكن منطقة ط ( 3 غرف - 2 حمام -رسيبشن 2 قطعة - مطبخ - حديفة حرف L ) - الشقة الترا سوبر لوكس - اول سكن - تحميل قديم - جيبسن بورد - بيوت نور - ورق حائط - سيراميك فرز اول - شبابيك المونتال - باب مصفح - قربهاا من جميع الخدمات - قربهاا من النادى - قربهاا من شارع الجيش - العمارة ساكنة و خلصانة واجهات و مداخل - الارض مسجلة شهر عقارى والمبنى مرخص و به كافة المرافق - لو بتدور علي شقه في حدائق الاهرام شقتك عندناا احنا فى شركة نيولايف للعقارت بنوفرلك مساحات مختل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yasmeen sayed
|التليفون:
|01211558932
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|العنوان:
|130 ب شارع جاردينيا البوابة الولى حدائ الاهرام- حدائق الاهرام
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|470,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053321
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