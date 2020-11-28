شقة مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
امتلك وحدتك فى أرقى مواقع #العاصمة_الادارية الجديدة أمام النهر الأخضر و دقايق من الجامعة البريطانية والكنيسة الكاتدرائية ومسجد الفتاح العليم كمبوند رياضي متكامل الخدمات يعني #بيتكجوانادى حيث يضم ١١ أكاديمية عالمية وتمتلك وحدتك 3 غرف و 3 حمام وريسبشن ومطبخ بمقدم 8% وتسقط على 8 سنوات يالا اتصل دلوقتى و انتهز الفرصة ده غير خصم لفترة محدودة جداااااا تصل ل 40% كاش فون أو واتساب على 01050083069
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رضوى
التليفون: 01050083069

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - العاصمة الادارية الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/11/2020
رقم الإعلان: 2074323
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر - في القاهرة مصر

شقة مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بنك #فيصل_الاسلامى يطرح ثانى مشاريعه فى #العاصمةالادارية بموقع متميز جدا أمام #النهرالاخضر و ٣.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

28/11/2020
صورة الاعلان: شاليهك على البحر - في القاهرة مصر

شاليهك على البحر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فرصة!! #شاليهللبيع فى منتجع باى مونت فى قلب #مدينةالجلالة ؛ View مفتوح على البحر فى #العين_السخنة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: شاليهك على البحر - في القاهرة مصر

شاليهك على البحر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#شاليه_للبيع امتلك شاليهك على البحر فى قلب مدينة #الجلالة فى #العين_السخنه بمساحة 105 متر (غرفتين + .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: شاليهك فى قلب مدينة الجلالة الجديدة باقل مقدم واطول فترة سداد - في القاهرة مصر

شاليهك فى قلب مدينة الجلالة الجديدة باقل مقدم واطول فترة سداد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

# العين السخنة دلوقتى فى قلب مدينة الجلالة جنب الميناء وقبل بورتو ب 9 كيلو تقدر تمتك شاليه على البح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,210,000 جنيه

20/10/2020
صورة الاعلان: استمتع بحفله الشواء فى حديقتك الخاصه بس فى موسي كوست - في القاهرة مصر

استمتع بحفله الشواء فى حديقتك الخاصه بس فى موسي كوست

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فى حديقتك الخاصه ومع اصحابك وعائلتك هتعمل احلى حفله وهتكونوا فى خصوصيه تامه فى مساحه 90 م 2 غرفه منه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

19/10/2020
صورة الاعلان: استمتع بالهواء النقى وامتلك شاليه فى السخنة - في القاهرة مصر

استمتع بالهواء النقى وامتلك شاليه فى السخنة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

استمتع بالهواء النقى وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش قريب من نادى صحى جيم وسبا وسونا و اكوا بارك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

153,000 جنيه

17/9/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: اسعار زهرة الساحل الشمالي معمار المرشدي - في القاهرة مصر

اسعار زهرة الساحل الشمالي معمار المرشدي

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مالك قريه زهرة الساحل الشمالى شركة معمار المرشدي التى لها سابقة اعمال كبيرة فى انحاء الجمهورية وتمتل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

17/9/2020
صورة الاعلان: اسعار زهرة الساحل الشمالي معمار المرشدي - في القاهرة مصر

اسعار زهرة الساحل الشمالي معمار المرشدي

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مالك قريه زهرة الساحل الشمالى شركة معمار المرشدي التى لها سابقة اعمال كبيرة فى انحاء الجمهورية وتمتل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,111,111 جنيه

17/9/2020
صورة الاعلان: اسعار شاليهات موسى كوست عيون موسى - في القاهرة مصر

اسعار شاليهات موسى كوست عيون موسى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

موقع قريه موسى كوست منتجع موسى كوست راس سدر يقع المنتجع فى الكيلو منتجع موسي كوست راس سدر 30 من بعد .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

30/8/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager