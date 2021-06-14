شقة مفروشة للايجاراليوم ي والشهري بموقع ممتازجدا

(للإيجار)
|عروووض االيوم متاح الأن شقة مفروشة للايجاراليومي والشهري بموقع ممتازجدا بمدينة نصر بين عباس العقاد ومكرم عبيد مكونه من (٢نوم- وريسبشن- حمام – ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفة بالكامل بجميع الكماليات فرش راقي جدا وبسعر مميز لفتره محدوده جدا مطلوب فالشهر ١٢٠٠٠ج للحجز والمعاينه اتصل بنا علي01153339609
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01153339609
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|12,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096944
500 جنيه
220,000 جنيه
170,000 جنيه
340,000 جنيه
325,000 جنيه
1,250,000 جنيه
1,250,000 جنيه
7,000 جنيه
150,000 جنيه
2,000 جنيه
550 جنيه
1,000 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
13,000 جنيه
143,000 جنيه
123,000 جنيه