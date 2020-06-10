شقة لوكس للإيجار قانون جديد مدة طويله بمساكن شركة المعمورة

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تفاصيل الإعلان
شقة لوكس للإيجار قانون جديد مدة طويله بمساكن شركة المعمورة 01012412542 تقع الشقة في مساكن شركة المعمورة ، المعمورة البلد ، الشقة تتكون من غرفتين وصالة كبيرة و حمام لوكس و مطبخ ، الشقة في الدور الثاني وتطل علي شارع ابي قير المندرة الرئيسي وقريبة من سنترال المعمورة الشقة كاملة المرافق من غاز طبيعي و مياه وكهرباء ، وقريبة من جميع المرافق اسواق و مواصلات ومدارس الإيجار من المالك مباشرتاً بدون وسيط.السعر المطلوب 900جنية في الشهر و تأمين 500 جنية يسترد نهاية المدة. سوف نحرر عقد ايجار قانون جديد ل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شقق لإيجار قانون جديد بالمعمورة البلد
التليفون: 01012412542

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مساكن شركة المعمورة ، المعمورة البلد ، بجوار السنترال- المنتزة
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 900 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/6/2020
رقم الإعلان: 2060931
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