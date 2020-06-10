(للإيجار)
|شقة لوكس للإيجار قانون جديد مدة طويله بمساكن شركة المعمورة 01012412542 تقع الشقة في مساكن شركة المعمورة ، المعمورة البلد ، الشقة تتكون من غرفتين وصالة كبيرة و حمام لوكس و مطبخ ، الشقة في الدور الثاني وتطل علي شارع ابي قير المندرة الرئيسي وقريبة من سنترال المعمورة الشقة كاملة المرافق من غاز طبيعي و مياه وكهرباء ، وقريبة من جميع المرافق اسواق و مواصلات ومدارس الإيجار من المالك مباشرتاً بدون وسيط.السعر المطلوب 900جنية في الشهر و تأمين 500 جنية يسترد نهاية المدة. سوف نحرر عقد ايجار قانون جديد ل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شقق لإيجار قانون جديد بالمعمورة البلد
|التليفون:
|01012412542
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|مساكن شركة المعمورة ، المعمورة البلد ، بجوار السنترال- المنتزة
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|900 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060931
900 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
250 جنيه
1,000 جنيه
اتصل
1,000 جنيه
240 جنيه
240 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
240,000 جنيه