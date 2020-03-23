شقة دور أول علوي . واجهة بحرية للبيع من المالك مباشرةً . في سيدى بشر قبلي شارع ال ٣٠ مساكن الضباط قوات مسلحة القديمة أمام مسجد الشعراوي . - مساحة 75م صافي . - 2غرفة نوم وصالة ومطبخ وحمام و3 بلكونات . - عداد مية وكهربا قديم والشقة فيها وصلة غاز . - قريبة من جميع المرافق والخدمات . - 5دقايق من البحر . السعر نهائي كاش 240الف ج . للتواصل01116070550