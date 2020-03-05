(للبيع)
|🏡في سيدى بشر قبلي شارع ال ٣٠ المتفرع من ال ٤٥ مساكن الضباط قوات مسلحة أمام مسجد الشعراوي . - الدور الاول علوي - واجهة بحرية . - مشمسة وصحية . - مساحة 75م صافي . - 2غرفة نوم صالة مطبخ حمام و3 بلكونات . - عداد مية وكهربا قديم والعمارة فيها غاز . - قريبة من جميع المرافق والخدمات . - 5دقايق من البحر . السعر نهائي كاش 240الف ج ، للتواصل 01116070550
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Khaled
|التليفون:
|01116070550
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|العنوان:
|- سيدي بشر قبلي
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|240,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055379
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