🏡في سيدى بشر قبلي شارع ال ٣٠ المتفرع من ال ٤٥ مساكن الضباط قوات مسلحة أمام مسجد الشعراوي . - الدور الاول علوي - واجهة بحرية . - مشمسة وصحية . - مساحة 75م صافي . - 2غرفة نوم صالة مطبخ حمام و3 بلكونات . - عداد مية وكهربا قديم والعمارة فيها غاز . - قريبة من جميع المرافق والخدمات . - 5دقايق من البحر . السعر نهائي كاش 240الف ج ، للتواصل 01116070550