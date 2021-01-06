(للإيجار)
|شقة للإيجار مفروش طلبة و أسر بمساكن ضباط طوسون بجوار الأكاديمية 01012412542 الشقة في مساكن ضباط طوسون بمجموعة (ج)، وتتكون من ثلاث غرف وصالة ، الشقة ناصية موقعها متميز جداااا ، الشقة مفروشة بعفش لوكس و بها جميع أجهزتها الشقة قريبة من الأكاديمية البحرية، الشقة جاهزة للإيجار الشهري ، والسنوي . تصلح لإيجار الشهري والسنوي . للتواصل و المعاينة 01012412542 01204486160
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سوق عقارات الأسكندرية
|التليفون:
|01204486160
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|العنوان:
|مساكن ضباط طوسون- حي المنتزة ، طوسون
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080924
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