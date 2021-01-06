شقة للإيجار مفروش طلبة و أسر بمساكن ضباط طوسون بجوار الأكاديمية 01012412542 الشقة في مساكن ضباط طوسون بمجموعة (ج)، وتتكون من ثلاث غرف وصالة ، الشقة ناصية موقعها متميز جداااا ، الشقة مفروشة بعفش لوكس و بها جميع أجهزتها الشقة قريبة من الأكاديمية البحرية، الشقة جاهزة للإيجار الشهري ، والسنوي . تصلح لإيجار الشهري والسنوي . للتواصل و المعاينة 01012412542 01204486160