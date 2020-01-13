(للإيجار)
|شقة للإيجار قانون جديد بمساكن ضباط طوسون ثلاث غرف وصالة مميزة 01012412542 تقع الشقة في مساكن ضباط طوسون بجوار الأكاديمية البحرية، الشقة تتكون من ثـلاث غرف و صالة، وتقع في مجموعة (ج)، الشقة تقع بجوار المؤسسة ومسجد عباد الرحمن الشقة تشطيبها لوكس علي السكن، مطلوب ايجار قانون جديد مدة طويلة. للمعاينة والأيجار 01204486160 - 01012412542
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شقق لإيجار قانون جديد بمساكن ضباط طوسون
|التليفون:
|01012412542
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|العنوان:
|مساكن ضباط طوسون، المنتزة ، الأسكندرية- طوسون
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048715
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