شقة للإيجار قانون جديد بمساكن ضباط طوسون ثلاث غرف وصالة مميزة

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تفاصيل الإعلان
شقة للإيجار قانون جديد بمساكن ضباط طوسون ثلاث غرف وصالة مميزة 01012412542 تقع الشقة في مساكن ضباط طوسون بجوار الأكاديمية البحرية، الشقة تتكون من ثـلاث غرف و صالة، وتقع في مجموعة (ج)، الشقة تقع بجوار المؤسسة ومسجد عباد الرحمن الشقة تشطيبها لوكس علي السكن، مطلوب ايجار قانون جديد مدة طويلة. للمعاينة والأيجار 01204486160 - 01012412542
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: منتديات الأيمان لإستثمار العقاري
التليفون: 01012412542

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العنوان: مساكن ضباط طوسون، المنتزة ، الأسكندرية- طوسون
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/1/2020
رقم الإعلان: 2048713
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