شقة للإيجار قانون جديد بمساكن ضباط طوسون ثلاث غرف وصالة مميزة 01012412542 تقع الشقة في مساكن ضباط طوسون بجوار الأكاديمية البحرية، الشقة تتكون من ثـلاث غرف و صالة، وتقع في مجموعة (ج)، الشقة تقع بجوار المؤسسة ومسجد عباد الرحمن الشقة تشطيبها لوكس علي السكن، مطلوب ايجار قانون جديد مدة طويلة. للمعاينة والأيجار 01204486160 - 01012412542