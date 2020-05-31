شقة قانون جديد غرفتين وصالة بالمعمورة البلد

شقة لإيجار قانون جديد غرفتين وصالة بالمعمورة بسعر لاقطة الإيجار من المالك مباشرتاً بدون وسيط 01012412542 الشقة في المعمورة البلد بجوار سنترال المعمورة وتطل علي شارع ابي قير والمندرة الرئيسي وتتكون الشقة من غرفتين وصالة كبيرة وحمام ومطبخ، وتقع في الدور الثاني علوي، تشطيب الشقة سوبر لوكس كاملة المرافق عداد مياه وكهرباء وغاز طبيعي، والعمارة بها بواب. الشقة قريبة من جميع المرافق من مواصلات وسوق خضار ومدارس الإيجار من المالك مباشرتااااا بدون وسيط . سوف نحرر عقد ايجار قانون