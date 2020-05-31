شقة قانون جديد بالمعمور البلد تشطيب سوبر لوكس في موقع متميز جداً الإيجار من المالك مباشرتاً بدون وسيط 01012412542 الشقة تتكون من غرفتين وصالة كبيرة وحمام ومطبخ، تقع في الدور الثاني والشقة تطل علي شارع ابي قير المندرة الرئيسي وقريبة من سنترال المعمورة، الشقة كاملة المرافق من غاز طبيعي و مياه وكهرباء ، وقريبة من جميع المرافق اسواق و مواصلات ومدارس الإيجار من المالك مباشرتاً بدون وسيط.السعر المطلوب 1000 جنية في الشهر و تأمين 500 جنية يسترد نهاية المدة . سوف نحرر عقد ايجار قانون جديد للشقة لمدة كبيرة ثلاثة سنين فأكثرعلي أن تجدد سنة بسنة. للمعاينة: 01204486160 - 01012412542