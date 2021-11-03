شقة عروسة للبيع بفيصل الطوابق

(للبيع)
|شقة عرووووسة للبيع شقة سوبر سوبر سووووبر لوكس جاهزة ع الفرش على طوووول مفيهاش غلطة تشطيبها تحفة ومتكلف جدا جدا وشغل الكهربا فيها عاااالي وكمان هتاخدها بالمطبخ يعنى جاهزة من مجاميعه "شقة العمر حرفيا" يا بخته اللى هيلحقها الشقة ٣ غرف وحمام ومطبخ أمريكاني ورسيبشن كبير قطعتين العنوان: شارع الشهيد أحمد حمدى بعيد عن منطقة السوق والقرب من مدرسة الطائف الطوابق فيصل برج جديد - دور سادس - أسانسير مساحتها ١٢٠ متر السعر ٤١٠ ألف قابل للتفاوض البسيط للاستفسار والصور على الخاص
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mohamed Saleh
|التليفون:
|01014473715
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الشهيد احمد حمدي فيصل الطوابق- Giza
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|410,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111850
460,000 جنيه
اتصل
25,000,000 جنيه
اتصل
550,000 جنيه
500 جنيه
550,000 جنيه
اتصل
400,000 جنيه
10,000 جنيه
16,000 جنيه
970,000 جنيه
950,000 جنيه
1,000,000 جنيه
600 جنيه