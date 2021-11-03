شقة عروسة للبيع بفيصل الطوابق

شقة عرووووسة للبيع شقة سوبر سوبر سووووبر لوكس جاهزة ع الفرش على طوووول مفيهاش غلطة تشطيبها تحفة ومتكلف جدا جدا وشغل الكهربا فيها عاااالي وكمان هتاخدها بالمطبخ يعنى جاهزة من مجاميعه "شقة العمر حرفيا" يا بخته اللى هيلحقها الشقة ٣ غرف وحمام ومطبخ أمريكاني ورسيبشن كبير قطعتين العنوان: شارع الشهيد أحمد حمدى بعيد عن منطقة السوق والقرب من مدرسة الطائف الطوابق فيصل برج جديد - دور سادس - أسانسير مساحتها ١٢٠ متر السعر ٤١٠ ألف قابل للتفاوض البسيط للاستفسار والصور على الخاص