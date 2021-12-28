شقة خلف النادي الاهلي للايجار

شقة لقطة خلف النادي الاهلي للايجار 145م بكمبوند الفردوس دور ثاني ـ اسانسير 3غرف ـ 2ريسبشن حمام ـ مطبخ غير مجروحة ـ بحري قبلي المطلوب 5500 ت/1000413332 1000109722