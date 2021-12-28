شقة خلف النادي الاهلي للايجار

(للإيجار)
|شقة لقطة خلف النادي الاهلي للايجار 145م بكمبوند الفردوس دور ثاني ـ اسانسير 3غرف ـ 2ريسبشن حمام ـ مطبخ غير مجروحة ـ بحري قبلي المطلوب 5500 ت/1000413332 1000109722
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الحاج ربيع
|التليفون:
|1000413332
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|العنوان:
|النادي الاهلي- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/12/2021
|رقم الإعلان:
|2117045
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