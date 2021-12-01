شقة تصلح للتمويل عقاري

(للبيع)
|شقة لقطة تصلح للتمويل عقاري شقة 180م بالحي السابع 3غرف ـ 4ريسبشن 2حمام ـ مطبخ بحري ـ غاز سوبر لوكس مسجلة ـ حصة بالارض المطلوب 1350000 ت/01000413332 01000109722
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الحاج ربيع
|التليفون:
|1000109722
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|العنوان:
|الحي السابع- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,350,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113431
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