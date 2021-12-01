شقة بجوار النادي الاهلي

(للإيجار)
|شقة لقطة بجوار النادي الاهلي شقة 145م بعمارات الفردوس 3غرف ـ 2ريسبشن حمام ـ مطبخ غير مجروحة ـ اسانسير غير مجروحة ـ بحري قبلي دور ثاني ـ امن وانتركم المطلوب 5700{قابل للنقاش} ت/01000413332
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alahly
|التليفون:
|1000413332
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|العنوان:
|المنطقة السادسة- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,700 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113497
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