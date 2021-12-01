شقة بجوار النادي الاهلي

شقة لقطة بجوار النادي الاهلي شقة 145م بعمارات الفردوس 3غرف ـ 2ريسبشن حمام ـ مطبخ غير مجروحة ـ اسانسير غير مجروحة ـ بحري قبلي دور ثاني ـ امن وانتركم المطلوب 5700{قابل للنقاش} ت/01000413332