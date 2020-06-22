شقة ايجار قانون جديد مدة طويلة بالمعمورة المندرة

شقة ايجار قانون جديد مدة طويلة بالمعمورة – شارع ابي قير المندرة بتسعمائة جنية في الشهر 01144353165 تقع الشقة في مساكن شركة المعمورة التي تطل علي شارع الملك حفني ، الشقة تتكون من غرفتين وصالة كبيرة وحمام، ارضيات الشقة كلها سيراميك ، الشقة في الدور الثاني الشقة كاملة المرافق عداد كهرباء و مياه وغاز طبيعي، الشقة قريبة من الأسواق والمدارس بجميع انواعها الحكومية والخاصة ، الإيجار من المالك مباشرتا بدون وسيط، 01204486160 - 01012412542