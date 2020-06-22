شقة ايجار قانون جديد مدة طويلة بالمعمورة المندرة

(للإيجار)
|شقة ايجار قانون جديد مدة طويلة بالمعمورة – شارع ابي قير المندرة بتسعمائة جنية في الشهر 01144353165 تقع الشقة في مساكن شركة المعمورة التي تطل علي شارع الملك حفني ، الشقة تتكون من غرفتين وصالة كبيرة وحمام، ارضيات الشقة كلها سيراميك ، الشقة في الدور الثاني الشقة كاملة المرافق عداد كهرباء و مياه وغاز طبيعي، الشقة قريبة من الأسواق والمدارس بجميع انواعها الحكومية والخاصة ، الإيجار من المالك مباشرتا بدون وسيط، 01204486160 - 01012412542
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شقق قانون جديد
|التليفون:
|01012412542
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|العنوان:
|مساكن شركة المعمورة ، المعمورة البلد ، بجوار السنترال- المنتزة
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|900 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061597
(للإيجار)- في الإسكندرية مصر
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