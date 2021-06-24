شفة للبيع بحلوان

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تفاصيل الإعلان
شقة للبيع غرفتين وصاله 60متر دور تلات واخر وليك ان تقوم ببناء الدور الرابع بالمشروع الامريكى مجاوره 10 بجور خزن المياه اخر عبد الرحمين على زكى حوس مطلوب 110الف ومش عليها فلوس للجهاز للتوصل فيس او فون 01110496670/01158094775 للصور تفصايل وتس 01158094775
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد
التليفون: 01158094775

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المشروع الامريكى مجاوره 10 اخر شارع عبد الرحمين- حلوان
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 110,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/6/2021
رقم الإعلان: 2097959
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