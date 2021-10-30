شفة للبيع بالورديان

(للبيع)
|شقة لقطة 70 متر 2 غرفة مع امكانية تقفيل غرفة ثالثه وصاله قطعتين و مطبخ وحمام رخصة نور ومياه علي الطوب الاحمر يوجد تفاوض في السعر لسرعة وجدية البيع
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ميرنا بكر
|التليفون:
|01550869697
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|العنوان:
|198 مع نهاية شارع العبداني- الورديان
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110543
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