شفة للبيع بالورديان

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تفاصيل الإعلان
شقة لقطة 70 متر 2 غرفة مع امكانية تقفيل غرفة ثالثه وصاله قطعتين و مطبخ وحمام رخصة نور ومياه علي الطوب الاحمر يوجد تفاوض في السعر لسرعة وجدية البيع
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ميرنا بكر
التليفون: 01550869697

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العنوان: 198 مع نهاية شارع العبداني- الورديان
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/11/2021
رقم الإعلان: 2110543
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