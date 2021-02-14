شغالة.بيبيسي تر.راعية مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)
|شغالة.بيبيسيتر.راعية مسنين لكافة المحافظات01126700074 جميع انواع الخدم والشغالات الاجنبيه والمصريه العماله لدينا تمتاز بالكفاءة والاستمراريه لدينا عاملات تتحدث الانجليزية و العربية و الفرنسية بطلاقة من مختلف الجنسيات أفريقية و اسيوية و عمالة منزلية مصرية و سوريات و مغربيات و غيرها من الجنسيات المختلفة خدم وشغالات وبيبي سيتر وشيفات وطباخات و راعيات مسنين منزلية رحيمة وأمينة و متخصصة وبأفضل الاسعار والتبديل معنا مجاني اذا لزم الامر . للتواصل معنا الرجاء الاتصال : 01017902000 / 01126700074
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
|التليفون:
|01223333060 / 01126700074 / 01017902000
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|العنوان:
|القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084064
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
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2,000 جنيه
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2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه