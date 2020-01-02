شغالات_طباخا ت_جليسات مسنين ومربيات نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)
|شغالات_طباخات_جليسات مسنين ومربيات نوفرها لكافة المحافظات01223333060 مكتب الوطنية لتوظيف الشغالات والخدم وراعيات المسنين_ للاسر والعائلات فقط _نوفر جميع انواع العمالة المنزلية مصرية و اجنبية العاملات المقيمة والشهرية بنظام الشفت الليلى والنهارى ويوميات النظافة وبديلة الاجازات خبرة فى اعمال المنزل والمطبخ كما نرعى المسنين بمنازلهم بايدى متخصصة مدربة على العمل اليومى للمسن من تحضير طعام واعطاء الدواء والنظافة الشخصية والتمريض الكامل ونرعى جميع حالات المسن القعيدة والحرجة للتواصل:01126700074
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
|التليفون:
|01223333060 / 01126700074 / 01017902000
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|العنوان:
|القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047547
2,000 جنيه
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