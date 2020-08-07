شغالات ومربيات وجليسات للمسنين نوفرها بالضمانات لكافة المحافظات

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تفاصيل الإعلان
شغالات ومربيات وجليسات للمسنين نوفرها بالضمانات لكافة المحافظات01017902000 كل احتياجاتك من عمالة منزلية كالشغالات والمربيات وراعيات المسنين بنوفره لك بكامل الضمانات القانونية اللي تحتاجها علشان تكون مطمن و بنلتزم بتوفير كافة العمالة الامينة والجادة عاملات نظافة دادة جليسة مسن او مسنة من جميع الجنسيات اسيوية و افريقية وايضا عمالة ريفية نرعى المسنين والمرضى بمنازلهم بأيدى امينة ورحيمة ومتخصصة ونرعى ونخدم ذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الحرجة والمتقدمة بالمنزل. ونوفر 01223333060
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

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العنوان: الاسكندرية والقاهرة و الجيزة و كافة المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/8/2020
رقم الإعلان: 2064483
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صورة الاعلان: نوفر الشغالات والبيبيسيتر وجليسات المسنين للاسر بكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر الشغالات والبيبيسيتر وجليسات المسنين للاسر بكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر الشغالات والبيبيسيتر وجليسات المسنين للاسر بكافة المحافظات01223333060 نوفر خادمات وشغالات مربيا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

7/8/2020
صورة الاعلان: علاقات عامه - في الإسكندرية مصر

علاقات عامه

(فرصة عمل)

- في الإسكندرية مصر

مطلوب للعمل من المنزل موظف علاقات عامة راتب 2400ج ثابت والعمل 5 ساعات على مدار اليوم للتواصل فون ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,400 جنيه

15/5/2020
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