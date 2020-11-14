شغالات وطباخات وجليسات مسنين ومربيات لكافة لمحافظات

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تفاصيل الإعلان
شغالات وطباخات وجليسات مسنين ومربيات لكافة لمحافظات01017902000 بالضمانات والعقود الفانونيه نوفر جميع العماله المنزليه من جميع الجنسيات عاملات النظافه رعاية اطفال رعاية مسنين طباخات شرقى وغربى اقامه وبدون اقامه شهرى ويومى كما نوفر الساعى وعامل البوفيه والشيف والبواب والجناينى ونوفر خدمات التمريض المنزلى للحالات السهله والحرجه 01223333060 (واتساب) / 01017902000 / 01126700074
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

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العنوان: القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- القاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 16/11/2020
رقم الإعلان: 2072763
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: توريد عمالة منزلية من شغالات جليسات مسنين واطفال لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

توريد عمالة منزلية من شغالات جليسات مسنين واطفال لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

توريد عمالة منزلية من شغالات جليسات مسنين واطفال لكافة المحافظات01126700074 فقط مع شركه الوطنية افضل.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

14/11/2020
صورة الاعلان: مكتب شغالات وخدم نوفر جليسات المسنين والاطفال لكل اسرة - في القاهرة مصر

مكتب شغالات وخدم نوفر جليسات المسنين والاطفال لكل اسرة

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مكتب شغالات وخدم نوفر جليسات المسنين والاطفال لكل اسرة 01126700074 نوفر الخادمة و الشغالة و المربية .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

13/11/2020
صورة الاعلان: توفير عاملات نظافة-مربيات -جليسات مسنين لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

توفير عاملات نظافة-مربيات -جليسات مسنين لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

توفير عاملات نظافة-مربيات-جليسات مسنين لجميع المحافظات01017902000 نوفر احسن وامهر العماله المنزليه و.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

12/11/2020
صورة الاعلان: لدينا شغالات راعيات مسنين ومربيات لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

لدينا شغالات راعيات مسنين ومربيات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

لدينا شغالات راعيات مسنين ومربيات لجميع المحافظات01126700074 الوطنية لتوفير الخدم والشغالات - و جليس.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

11/11/2020
صورة الاعلان: للأسر نوفر الشغالات وجليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات - في القاهرة مصر

للأسر نوفر الشغالات وجليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

للأسر نوفر الشغالات وجليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات01017902000 El watania 4 maids بالضمانات.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

10/11/2020
صورة الاعلان: الوطنية للخدمات لتوفير جميع العمالة المنزلية - في القاهرة مصر

الوطنية للخدمات لتوفير جميع العمالة المنزلية

(فرص)

- في القاهرة مصر

نوفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات والطباخات وعاملات النظاف.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

8/11/2020
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صورة الاعلان: جليسات اطفال_راعيات مسنين_شغالات لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

جليسات اطفال_راعيات مسنين_شغالات لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

جليسات اطفال_راعيات مسنين_شغالات لكافة المحافظات01017902000 الوطنية لتوفير الخدم والشغالات - و جليسا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

6/11/2020
صورة الاعلان: نوفر راعيات المسنين والمربيات وعاملات النظافة لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر راعيات المسنين والمربيات وعاملات النظافة لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر راعيات المسنين والمربيات وعاملات النظافة لجميع المحافظات01126700074 الوطنية للخدمات نوفر العما.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

6/11/2020
صورة الاعلان: عاملة نظافة ,مربية طفل ,جليسة مسنين متوفرة لدينا لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

عاملة نظافة ,مربية طفل ,جليسة مسنين متوفرة لدينا لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

عاملة نظافة ,مربية طفل ,جليسة مسنين متوفرة لدينا لكافة المحافظات01223333060 أفضل عماله مصريه وأجنبية.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

4/11/2020
صورة الاعلان: جليسات مسنين_شغالات _مربيات نوفرها لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

جليسات مسنين_شغالات _مربيات نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

جليسات مسنين_شغالات_مربيات نوفرها لكافة المحافظات01017902000 نوفر خادمات وشغالات مربيات اطفال مدربة .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

3/11/2020
صورة الاعلان: لدينا مربيات-شغالا ت-جليسات مسنين-طباخات لكافةالمحافظات - في القاهرة مصر

لدينا مربيات-شغالا ت-جليسات مسنين-طباخات لكافةالمحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

لدينا مربيات-شغالات-جليسات مسنين-طباخات لكافةالمحافظات01223333060 نوفر خادمات وشغالات مربيات اطفال م.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

3/11/2020
صورة الاعلان: نوفر جميع انواع الرعايه المنزليه - في القاهرة مصر

نوفر جميع انواع الرعايه المنزليه

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر كافة انواع العمالة المنزلية مثل عاملات النظافة المنزلية ومربيات الاطفال و راعيات المسنين بالم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

1/11/2020
صورة الاعلان: نوفر كافه انواع الرعايه المنزليه - في القاهرة مصر

نوفر كافه انواع الرعايه المنزليه

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شركه الوسام لتوفير جميع الخدمات المنزليه من نظافه ورعايه مسنين وايضا رعايه اطفال بجميع الجنسيات من م.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

31/10/2020
صورة الاعلان: نوفر لكل أسرة الشغالات والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر لكل أسرة الشغالات والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر لكل أسرة الشغالات والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات01126700074 مكتب الوطنية للخدمات تسا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

31/10/2020
صورة الاعلان: يوجد لدينا عاملات منزل و شغالات وخدم مصريات و سودانيات لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

يوجد لدينا عاملات منزل و شغالات وخدم مصريات و سودانيات لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

يوجد لدينا عاملات منزل و شغالات وخدم مصريات و سودانيات لكافة المحافظات نوفر للاسر و العائلات الراقية.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

30/10/2020
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