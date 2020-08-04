شغالات وجليسات للمسنين ومربيات نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)
|شغالات وجليسات للمسنين ومربيات نوفرها لجميع المحافظات01126700074 جميع انواع العمالة المنزلية بنوفرها بالضمانات القانونية مصريات وأجانب من مربيات الاطفال والشغالات وعاملات النظافة المقيمات والشهرية واليومية وراعيات المسنين بالمنزل وخدمات التمريض المنزلى ونرعى المسنين والمرضى بمنازلهم بأيدى امينة ورحيمة ومتخصصة ونرعى ونخدم ذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الحرجة والمتقدمة بالمنزل. ونوفر السائق والساعى والشيف والسفرجى والجناينى مع الوطنية كل طلباتك مجابة . خدماتنا متوفرة لجميع المحافظات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مكتب شغالات وخدم
|التليفون:
|01017902000 / 01126700074 / 01223333060
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|العنوان:
|الاسكندرية والجيزة والقاهرة وجميع المحافظات- القاهرة والجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064428
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2,000 جنيه
2,000 جنيه
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100 جنيه
2,500 جنيه