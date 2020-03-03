شغالات وبيبيسيتر وراعيات مسنين متوفرة لدينا بجميع المحافظات

(طلب عمل)
|شغالات وبيبيسيتر وراعيات مسنين متوفرة لدينا بجميع المحافظات01017902000 يوجد كافه العماله المنزليه المصريه والاجنبيه افريقيات وشرق اسيا رضاء عملائنا اهم شئ عندنا الالتزام والجديه فى العمل يوجد الطباخ - الطباخة جليسة و راعية مسن_مسنه والبيبي سيتر(مربيات الاطفال) وعامل النظافه _وعامله النظافه والمكواه والسائقين بمختلف الجنسيات اقامه كامله وشهرى ويومى كمان اسعار مميزه لعملائنا الجدد. وذلك للأسر والعائلات فقط للتواصل والاستفسار اكثر الرجاء الاتصال : 01017902000 (واتساب) / 01126700074 / 01223333060
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
|التليفون:
|01223333060 / 01126700074 / 01017902000
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|العنوان:
|الاسكندرية والقاهرة و الجيزة و كافة المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055710
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
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2,000 جنيه
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2,000 جنيه
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