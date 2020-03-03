شغالات وبيبيسيتر وراعيات مسنين متوفرة لدينا بجميع المحافظات

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تفاصيل الإعلان
شغالات وبيبيسيتر وراعيات مسنين متوفرة لدينا بجميع المحافظات01017902000 يوجد كافه العماله المنزليه المصريه والاجنبيه افريقيات وشرق اسيا رضاء عملائنا اهم شئ عندنا الالتزام والجديه فى العمل يوجد الطباخ - الطباخة جليسة و راعية مسن_مسنه والبيبي سيتر(مربيات الاطفال) وعامل النظافه _وعامله النظافه والمكواه والسائقين بمختلف الجنسيات اقامه كامله وشهرى ويومى كمان اسعار مميزه لعملائنا الجدد. وذلك للأسر والعائلات فقط للتواصل والاستفسار اكثر الرجاء الاتصال : 01017902000 (واتساب) / 01126700074 / 01223333060
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

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العنوان: الاسكندرية والقاهرة و الجيزة و كافة المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/3/2020
رقم الإعلان: 2055710
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3/3/2020
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11/2/2020
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29/1/2020
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25/1/2020
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2,000 جنيه

20/1/2020
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15/1/2020
صورة الاعلان: عاملات نظافة_بيبيسي تر_طباخات_را عيات مسنين نوفرها لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

عاملات نظافة_بيبيسي تر_طباخات_را عيات مسنين نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

عاملات نظافة_بيبيسيتر_طباخات_راعيات مسنين نوفرها لجميع المحافظات01223333060 فقط مع شركه الوطنية اف.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

6/1/2020
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