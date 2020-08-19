شغالات,مربيا ت,راعيات مسنين,طباخات نوفرها لجميع المحاقظات

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تفاصيل الإعلان
شغالات,مربيات,راعيات مسنين,طباخات نوفرها لجميع المحاقظات 01126700074 جميع انواع العمالة المنزلية بنوفرها بالضمانات القانونية مصريات وأجانب من مربيات الاطفال والشغالات وعاملات النظافة المقيمات والشهرية واليومية وراعيات المسنين بالمنزل وخدمات التمريض المنزلى ونرعى المسنين والمرضى بمنازلهم بأيدى امينة ورحيمة ومتخصصة ونرعى ونخدم ذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الحرجة والمتقدمة بالمنزل. ونوفر السائق والساعى والشيف والسفرجى والجناينى مع الوطنية كل طلباتك مجابة .خدماتنا متوفرة لجميع المحافظات 012233330
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

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العنوان: الاسكندرية والقاهرة و الجيزة و كافة المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/8/2020
رقم الإعلان: 2065517
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