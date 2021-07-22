شغالات خدم ومربيات وجليسات مسنين نوفرها لكافة المحافظات

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تفاصيل الإعلان
شغالات خدم ومربيات وجليسات مسنين نوفرها لكافة المحافظات01148444926 كلين لتوفير الخدم والشغالات - و جليسات المسنين المنزلية شغالات مصريين و أجانب متخصصون فى مجال العمالة المنزلية . سودانيات , فلبينيات ، اثيوبيات ، اوغنديات ، كينيات و جميع الجنسيات الاخرى مع شركة كلين للخدمات يتحدثون الانجليزية والعربية / خدم و شغالات و مربيات اطفال و عاملات نظافة و راعيات المسنيين خدم و شغالات فى مصر نوفر عمالة افريقية و اسيوية (أثيوبيا / اوغندا / ارتريا / غنيا / غانا / ) - الأسيوية 01009505463
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مكتب شغالات وعمالة منزلية
التليفون: 01145701114 / 01221796073 / 01009505463

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العنوان: الإسكندرية والقاهرة والجيزة و جميع المحافظات- القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/8/2021
رقم الإعلان: 2101325
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