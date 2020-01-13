شغالات.خدم. جليسات اطفال ومسنين نوفرها لجميع المحافظات

شغالات.خدم. جليسات اطفال ومسنين نوفرها لجميع المحافظات01017902000 مھما كان الليبتدور علیه في مكتب الوطنية للخدماتھتلاقیه توفر لكم خادمات وشغالات مقيمات عمالة منزلية مقيمة من أفارقة ومصريين و اجانب ،وبتضمن ليكم الأمانة والعمل الجاد والخبرة اللي هتخلي حياتكم أسهل العمالة من جميع الجنسيات: مصر - السودان -أثيوبيا - أريتريا - سريلانكا - السنغال - غانا - نيچيريا كافه الضمانات القانونيه لحمايتكم وجعلها ملتزمهببنود العقد والالتزام بقواعد المنزل التي تعمل فيه. لدينا عاملات نظافه وشغالات:01223333060