شغالات.خدم. جليسات اطفال ومسنين نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)
|شغالات.خدم. جليسات اطفال ومسنين نوفرها لجميع المحافظات01017902000 مھما كان الليبتدور علیه في مكتب الوطنية للخدماتھتلاقیه توفر لكم خادمات وشغالات مقيمات عمالة منزلية مقيمة من أفارقة ومصريين و اجانب ،وبتضمن ليكم الأمانة والعمل الجاد والخبرة اللي هتخلي حياتكم أسهل العمالة من جميع الجنسيات: مصر - السودان -أثيوبيا - أريتريا - سريلانكا - السنغال - غانا - نيچيريا كافه الضمانات القانونيه لحمايتكم وجعلها ملتزمهببنود العقد والالتزام بقواعد المنزل التي تعمل فيه. لدينا عاملات نظافه وشغالات:01223333060
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
|التليفون:
|01223333060 / 01126700074 / 01017902000
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|العنوان:
|الاسكندرية والقاهرة و الجيزة و كافة المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048933
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
(طلب عمل)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه