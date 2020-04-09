شغالات,جليسا ت للمسنين والاطفال نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)
|شغالات,جليسات للمسنين والاطفال نوفرها لكافة المحافظات01221796073 جميع انواع العمالة المنزلية بنوفرها بالضمانات القانونية مصريات وأجانب من مربيات الاطفال والشغالات وعاملات النظافة المقيمات والشهرية واليومية وراعيات المسنين بالمنزل وخدمات التمريض المنزلى ونرعى المسنين والمرضى بمنازلهم بأيدى امينة ورحيمة ومتخصصة ونرعى ونخدم ذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الحرجة والمتقدمة بالمنزل. ونوفر السائق والساعى والشيف والسفرجى والجناينى مع كلين للخدمات كل طلباتك مجابة. خدماتنا متوفرة لجميع المحافظات و جميع
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مكتب شغالات وعمالة منزلية
|التليفون:
|01145701114 / 01221796073
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|العنوان:
|الإسكندرية والقاهرة والجيزة و جميع المحافظات- القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057914
2,000 جنيه
2,000 جنيه
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