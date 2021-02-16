شغالات جليسات مسنين واطفال امينات نشيطات نوفرها بالضمانات

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تفاصيل الإعلان
شغالات جليسات مسنين واطفال امينات نشيطات نوفرها بالضمانات01017902000 شغالات فى مصر نوفر عمالة مصرية و افريقية و اسيوية (أثيوبيا / السودان / اوغندا / ارتريا / غنيا / غانا / الكاميرون ) – الأسيوية (( الفلبين / أندونسيا / سيرلانكا ) مكتب للشغالات ومربيات الاطفال وجليسات المسنين وجميع العمالة المنزلية نقدم عماله مؤهله تتمتع بخبرات في مجال عملهم لضمان تقديم أعلي درجات الجوده في الأداء لأرضاء متطلبات العميل للتواصل : / 01017902000 / 01126700074(واتساب) 01223333060
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

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العنوان: الاسكندرية والقاهرة و الجيزة و كافة المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/2/2021
رقم الإعلان: 2084263
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16/2/2021
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4/2/2021
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3/2/2021
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راعيات مسنين,مربيات ,شغالات نوفرها لجميع المحافظات

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28/1/2021
صورة الاعلان: نزودكم بجليسات المسنين الشغالات المربيات لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

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27/1/2021
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مربيات,راعيا ت مسنين,شغالات نوفرها لجميع المحافظات

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2,000 جنيه

24/1/2021
صورة الاعلان: أفضل شغالات.مربيا ت.راعيات مسنين نوفرها لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

أفضل شغالات.مربيا ت.راعيات مسنين نوفرها لكافة المحافظات

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2,000 جنيه

23/1/2021
صورة الاعلان: نوفر جليسات المسنين والاطفال والخادمات لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر جليسات المسنين والاطفال والخادمات لجميع المحافظات

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- في الإسكندرية مصر

نوفر جليسات المسنين والاطفال والخادمات لجميع المحافظات01126700074 أكبر مكتب خدم ومربيات أطفال وجليسا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

22/1/2021
صورة الاعلان: لدينا أفضل الشغالات والمربيات وراعيات المسنين لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

لدينا أفضل الشغالات والمربيات وراعيات المسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

لدينا أفضل الشغالات والمربيات وراعيات المسنين لكافة المحافظات01126700074 فقط مع شركه الوطنية افضل اس.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

21/1/2021
صورة الاعلان: أمهر شغالات-مربيا ت-راعيات مسنين نوفرها لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

أمهر شغالات-مربيا ت-راعيات مسنين نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

أمهر شغالات-مربيات-راعيات مسنين نوفرها لكافة المحافظات01223333060 نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

20/1/2021
صورة الاعلان: نوفر الشغالات_راع يات المسنين_المر بيات لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر الشغالات_راع يات المسنين_المر بيات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر الشغالات_راعيات المسنين_المربيات لجميع المحافظات01017902000 لدينا لجميع الأسر ولكافة المحافظات .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

15/1/2021
صورة الاعلان: للاسر نوفر شغالات جليسات للمسنين والاطفال لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

للاسر نوفر شغالات جليسات للمسنين والاطفال لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

للاسر نوفر شغالات جليسات للمسنين والاطفال لكافة المحافظات01126700074 جليسة الاطفال و البيبى سيتر و ج.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

14/1/2021
صورة الاعلان: مربية,شغالة, راعية مسنين نوفرها لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

مربية,شغالة, راعية مسنين نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

مربية,شغالة,راعية مسنين نوفرها لكافة المحافظات01017902000 نوفر الخادمة و الشغالة و المربية اجانب – خ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: خادمات.راعيا ت مسنين,مربيات نوفرها لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

خادمات.راعيا ت مسنين,مربيات نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

خادمات.راعيات مسنين,مربيات نوفرها لكافة المحافظات01017902000 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات فقط جميع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

11/1/2021
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