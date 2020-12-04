شغالات بيبيسيتر وراعيات مسنين نوفرها لجميع المحافظات

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شغالات بيبيسيتر وراعيات مسنين نوفرها لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

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شغالات بيبيسيتر وراعيات مسنين نوفرها لجميع المحافظات 01017902000 نوفر الخادمة و الشغالة و المربية اجانب – خادمات مدربات لادارة منزلك من أفريقيا و أسيا وعاملات نظافة و جليسات مسنيين و السائقيين وسائر أنواع العمالة المدربة الافريقية (أثيوبيا “الحبشة / السودان / غنيا / غانا / اوغندا/ ارتريا / كينيا / جيبوتى . الأسيوية ( الفلبين / أندونسيا / سيرلانكا للتواصل معنا الاتصال علي الارقام التاليه / 01017902000 / 0122333360(واتساب) / 01126700074 / يشرفنا اتصالاتكم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

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العنوان: القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- القاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/12/2020
رقم الإعلان: 2075203
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مربية.شغالة وجليسة مسنين نوفرها لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

مربية.شغالة وجليسة مسنين نوفرها لكافة المحافظات

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- في القاهرة مصر

مربية.شغالة وجليسة مسنين نوفرها لكافة المحافظات01126700074 بكل الضمانات القانونية نقدم العمالة المنز.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

4/12/2020
صورة الاعلان: تنظيف خزانات l تطهير خزانات - في القاهرة مصر

تنظيف خزانات l تطهير خزانات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شركه بروفيشنال سيرفس بتقدملك خدمه تنظيف وتطهير الخزانات بجوده عاليه ♥ اكيد بعد فتره بتلاقى ان .
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1/12/2020
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نوفرأمهر الشغالات والمربيات وراعيات المسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفرأمهر الشغالات والمربيات وراعيات المسنين لكافة المحافظات01126700074 فقط مع شركه الوطنية افضل اسع.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

30/11/2020
صورة الاعلان: نوفر للاسر بأمهر شغالات وراعيات مسنين ومربيات لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر للاسر بأمهر شغالات وراعيات مسنين ومربيات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر للاسر بأمهر شغالات وراعيات مسنين ومربيات لجميع المحافظات01126700074 جليسة الاطفال و البيبى سيتر.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

25/11/2020
صورة الاعلان: نوفر جليسات المسنين_المر بيات_عاملات النظافة لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر جليسات المسنين_المر بيات_عاملات النظافة لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر جليسات المسنين_المربيات_عاملات النظافة لكافة المحافظات01223333060 فقط مع شركه الوطنية افضل اسعا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

24/11/2020
صورة الاعلان: لدينا الشغالات_جلي سات المسنين والاطفال لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

لدينا الشغالات_جلي سات المسنين والاطفال لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

لدينا الشغالات_جليسات المسنين والاطفال لكافة المحافظات01126700074 مكتب توريد شغالات فى مصر #شركة_الو.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

23/11/2020
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صورة الاعلان: راعيات مسنين بيبيسيتر شغالات لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

راعيات مسنين بيبيسيتر شغالات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

راعيات مسنين بيبيسيتر شغالات لجميع المحافظات01126700074 نوفر الخادمة و الشغالة و المربية اجانب – خاد.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

17/11/2020
صورة الاعلان: شغالات وطباخات وجليسات مسنين ومربيات لكافة لمحافظات - في القاهرة مصر

شغالات وطباخات وجليسات مسنين ومربيات لكافة لمحافظات

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- في القاهرة مصر

شغالات وطباخات وجليسات مسنين ومربيات لكافة لمحافظات01017902000 بالضمانات والعقود الفانونيه نوفر جميع.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

16/11/2020
صورة الاعلان: توريد عمالة منزلية من شغالات جليسات مسنين واطفال لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

توريد عمالة منزلية من شغالات جليسات مسنين واطفال لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

توريد عمالة منزلية من شغالات جليسات مسنين واطفال لكافة المحافظات01126700074 فقط مع شركه الوطنية افضل.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

14/11/2020
صورة الاعلان: مكتب شغالات وخدم نوفر جليسات المسنين والاطفال لكل اسرة - في القاهرة مصر

مكتب شغالات وخدم نوفر جليسات المسنين والاطفال لكل اسرة

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مكتب شغالات وخدم نوفر جليسات المسنين والاطفال لكل اسرة 01126700074 نوفر الخادمة و الشغالة و المربية .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

13/11/2020
صورة الاعلان: توفير عاملات نظافة-مربيات -جليسات مسنين لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

توفير عاملات نظافة-مربيات -جليسات مسنين لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

توفير عاملات نظافة-مربيات-جليسات مسنين لجميع المحافظات01017902000 نوفر احسن وامهر العماله المنزليه و.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

12/11/2020
صورة الاعلان: لدينا شغالات راعيات مسنين ومربيات لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

لدينا شغالات راعيات مسنين ومربيات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

لدينا شغالات راعيات مسنين ومربيات لجميع المحافظات01126700074 الوطنية لتوفير الخدم والشغالات - و جليس.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

11/11/2020
صورة الاعلان: للأسر نوفر الشغالات وجليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات - في القاهرة مصر

للأسر نوفر الشغالات وجليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

للأسر نوفر الشغالات وجليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات01017902000 El watania 4 maids بالضمانات.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

10/11/2020
صورة الاعلان: الوطنية للخدمات لتوفير جميع العمالة المنزلية - في القاهرة مصر

الوطنية للخدمات لتوفير جميع العمالة المنزلية

(فرص)

- في القاهرة مصر

نوفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات والطباخات وعاملات النظاف.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

8/11/2020
صورة الاعلان: جليسات اطفال_راعيات مسنين_شغالات لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

جليسات اطفال_راعيات مسنين_شغالات لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

جليسات اطفال_راعيات مسنين_شغالات لكافة المحافظات01017902000 الوطنية لتوفير الخدم والشغالات - و جليسا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

6/11/2020
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