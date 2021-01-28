شغالات بيبيسيتر راعيات مسنين متوفرة لكافة المحافظات

(طلب عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
شغالات بيبيسيتر راعيات مسنين متوفرة لكافة المحافظات01223333060 نوفر خادمات وشغالات مربيات اطفال مدربة لادارة منزلك جميع الجنسيات بكافة الضمانات لدينا خادمات وشغالات وهاوس كيبنج وجليسات أطفال وعاملات نظافة منزلية ورعاية مسنين من مختلف الجنسيات - رعاية طبية للمسنين وكبار السن:- والتنظيف والتعامل مع الاطفال مقبولات الشكل ومضمونات بأذن الله مكتبنا مسؤول مسؤولية كاملة عن أي مخالفة تصدر من الخادمة خلال مدة عقد العمل فـي أي وقـت لسنا الوحيدون لكننا الأفضل والاصدق لدينا قائمة كبيرة من العملاء يضعون ثق
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/1/2021
رقم الإعلان: 2081902
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: نوفر المربية,الشغ الة,راعية المسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر المربية,الشغ الة,راعية المسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر المربية,الشغالة,راعية المسنين لكافة المحافظات01017902000 جليسة الاطفال و البيبى سيتر و جليسات ر.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

28/1/2021
صورة الاعلان: نوفر شغالات راعيات مسنين مربيات لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر شغالات راعيات مسنين مربيات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر شغالات راعيات مسنين مربيات لجميع المحافظات01017902000 الوطنية لتوفير الخدم والشغالات - و جليسات.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

27/1/2021
صورة الاعلان: لدينا راعيات المسنين والمربيات والخادمات نوفرها لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

لدينا راعيات المسنين والمربيات والخادمات نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

لدينا راعيات المسنين والمربيات والخادمات نوفرها لكافة المحافظات01017902000 نوفر جميع انواع العمالة ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

26/1/2021
صورة الاعلان: راعية اطفال ومسنين وعاملة نظافة نوفرها لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

راعية اطفال ومسنين وعاملة نظافة نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

راعية اطفال ومسنين وعاملة نظافة نوفرها لكافة المحافظات01223333060 راعية اطفال ومسنين وعاملة نظافة نو.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

24/1/2021
صورة الاعلان: نمد الأسر بالخدم وجليسات المسنين والاطفال بجميع المحافظات - في القاهرة مصر

نمد الأسر بالخدم وجليسات المسنين والاطفال بجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نمد الأسر بالخدم وجليسات المسنين والاطفال بجميع المحافظات01126700074 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

23/1/2021
صورة الاعلان: شغالات_راعيا ت مسنين_مربيات نوفرها لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

شغالات_راعيا ت مسنين_مربيات نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

شغالات_راعيات مسنين_مربيات نوفرها لكافة المحافظات01017902000 الوطنية لتوفير الخدم والشغالات - و جليس.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

22/1/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: أفضل المربيات والشغالات وجليسات المسنين نوفرها لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

أفضل المربيات والشغالات وجليسات المسنين نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

أفضل المربيات والشغالات وجليسات المسنين نوفرها لجميع المحافظات01017902000 لدينا لجميع الأسر ولكافة ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

21/1/2021
صورة الاعلان: مربيات_شغالا ت_جليسات مسنين متوفرة لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

مربيات_شغالا ت_جليسات مسنين متوفرة لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مربيات_شغالات_جليسات مسنين متوفرة لكافة المحافظات01017902000 بالضمانات والعقود الفانونيه نوفر جميع ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

20/1/2021
صورة الاعلان: نزودكم بعاملات النظافة-جليس ات مسنين-مربيات بكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نزودكم بعاملات النظافة-جليس ات مسنين-مربيات بكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نزودكم بعاملات النظافة-جليسات مسنين-مربيات بكافة المحافظات01126700074 جميع انواع العمالة المنزلية بن.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

18/1/2021
صورة الاعلان: أفضل مربيات وشغالات وجليسات مسنين نوفرها لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

أفضل مربيات وشغالات وجليسات مسنين نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

أفضل مربيات وشغالات وجليسات مسنين نوفرها لجميع المحافظات01126700074 الوطنية لتوفير الخدم والشغالات -.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

17/1/2021
صورة الاعلان: خادمات.مربيا ت.جليسات مسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

خادمات.مربيا ت.جليسات مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

خادمات.مربيات.جليسات مسنين لكافة المحافظات01017902000 أفضل عماله مصريه وأجنبية من شغالات و مربيات أط.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

15/1/2021
صورة الاعلان: نوفر بالضمانات الخادمات وجليسات المسنين مربيات لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر بالضمانات الخادمات وجليسات المسنين مربيات لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر بالضمانات الخادمات وجليسات المسنين مربيات لكافة المحافظات01223333060 كل احتياجاتك من عمالة منزل.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

14/1/2021
صورة الاعلان: عاملة نظافة,بيبيسي تر,راعية مسنين نوفرها لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

عاملة نظافة,بيبيسي تر,راعية مسنين نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

عاملة نظافة,بيبيسيتر,راعية مسنين نوفرها لجميع المحافظات01126700074 أفضل عماله مصريه وأجنبية من شغالا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

13/1/2021
صورة الاعلان: خادمة.مربية. راعية مسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

خادمة.مربية. راعية مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

خادمة.مربية.راعية مسنين لكافة المحافظات01223333060 نوفر خادمات وشغالات مربيات اطفال مدربة لادارة منز.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: لدينا مربيات-عاملا ت نظافة-راعيات مسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

لدينا مربيات-عاملا ت نظافة-راعيات مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

لدينا مربيات-عاملات نظافة-راعيات مسنين لكافة المحافظات01126700074 الوطنية لتوفير الخدم والشغالات - و.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

11/1/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager