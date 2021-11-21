شركه نقل اثاث بالرياض بخصم25%

(فرص)
|شركة الخيول السريعة لجميع خدمات النقل و التغليف نقوم بنقل الاثاث بافضل عناية و حرص على جميع الممتلكات بتميز افضل شركة نقل اثاث بالرياض بالعمالة المتدربة و سرعة الاداء وقت التغليف و وقت النقل اتصل الان و احصل على خصم 25% بافضل شركة نقل اثاث بالرياض| ارخص شركة نقل اثاث بالرياض| افضل شركة نقل اثاث بالرياض | افضل شركه نقل اثاث بالرياض| شركة الصفرات لنقل الاثاث بالرياض|شركة نقل اثاث الريا| شركة نقل اثاث بالرياض الصفرات |شركة نقل اثاث في الرياض| شركة نقل الاثاث بالرياض |شركه نقل اثاث بالرياض
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الخيول السريعة
|التليفون:
|0500158134
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|50 ريال
|تاريخ الإعلان:
|21/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112136
50 ريال
50 ريال
50 ريال
30 ريال
300 ريال
500 ريال