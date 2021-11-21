شركه نقل اثاث بالرياض بخصم25%

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صورة الاعلان: شركه نقل اثاث بالرياض بخصم25% - في الرياض السعودية

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شركة الخيول السريعة لجميع خدمات النقل و التغليف نقوم بنقل الاثاث بافضل عناية و حرص على جميع الممتلكات بتميز افضل شركة نقل اثاث بالرياض بالعمالة المتدربة و سرعة الاداء وقت التغليف و وقت النقل اتصل الان و احصل على خصم 25% بافضل شركة نقل اثاث بالرياض| ارخص شركة نقل اثاث بالرياض| افضل شركة نقل اثاث بالرياض | افضل شركه نقل اثاث بالرياض| شركة الصفرات لنقل الاثاث بالرياض|شركة نقل اثاث الريا| شركة نقل اثاث بالرياض الصفرات |شركة نقل اثاث في الرياض| شركة نقل الاثاث بالرياض |شركه نقل اثاث بالرياض
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الخيول السريعة
التليفون: 0500158134

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العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 50 ريال
تاريخ الإعلان: 21/11/2021
رقم الإعلان: 2112136
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