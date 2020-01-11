(للبيع)
|شركه الأشقاء لنقل العفش بالاردن عمان افضل شركات نقل عفش بالاردن لأنها تقدم باقه من الخدمات علي اعلي مستوي وتمتلك أفضل العماله الماهر المدربة علي اعلي مستوي وتمتلك أفضل العماله الماهر المدربة علي اعلي مستوي وتمتلك أفضل السيارات الحديثه لنقل العفش وتشمل علي فك وتركيب تغليف نقل تخزين تحميل كل ما يخص لنقل العفش بالاردن
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أبو كريم
|التليفون:
|0792951409
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|العنوان:
|الدوار- طبربور
عمان - الأردن
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|70 دينار
|تاريخ الإعلان:
|19/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049589
70 دينار