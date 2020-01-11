شركه الأشقاء لنقل العفش بالاردن عمان

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
شركه الأشقاء لنقل العفش بالاردن عمان افضل شركات نقل عفش بالاردن لأنها تقدم باقه من الخدمات علي اعلي مستوي وتمتلك أفضل العماله الماهر المدربة علي اعلي مستوي وتمتلك أفضل العماله الماهر المدربة علي اعلي مستوي وتمتلك أفضل السيارات الحديثه لنقل العفش وتشمل علي فك وتركيب تغليف نقل تخزين تحميل كل ما يخص لنقل العفش بالاردن
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: أبو كريم
التليفون: 0792951409

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العنوان: الدوار- طبربور
عمان -

الأردن
تفاصيل الإعلان:
السعر: 70 دينار
تاريخ الإعلان: 19/1/2020
رقم الإعلان: 2049589
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صورة الاعلان: شركه نقل اثاث نقل عفش - في عمان الأردن

شركه نقل اثاث نقل عفش

(للبيع)

- في عمان الأردن

###شركه الأشقاء لنقل0778436337##0792951409 ##العفش بالاردن عمان افضل شركات نقل عفش بالاردن لأنها تقد.
العنوان:

عمان - الأردن

70 دينار

11/1/2020
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