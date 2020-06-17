(للبيع)
|شركة يونيفورم - مصنع قميص ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) - شركة السلام هي شركة متخصصة في مجال تصنيع وتوريد الأزياء الموحدة بجودة عالية. - نتميز بخبرتنا الواسعة في تقديم معايير ذات جودة استثنائية للملابس الموحدة حسب الطلب مع الحفاظ على أسعار السوق التنافسية زى موحد للمدارس - زى موحد للمطاعم - زى موحد - زى مدرسى - زى مطاعم - يونيفورم امن و حراسة - زى امن وحراسة- ارواب التخرج – ارواب ماجيستر - ارواب الدكتوراه – يونيفورم مستشفيات- يونيفورم المضيفات وشركات الطيران
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fareda
|التليفون:
|01223182572
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|العنوان:
|30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060982
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