شركة يونيفورم - مصنع قميص ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) - شركة السلام هي شركة متخصصة في مجال تصنيع وتوريد الأزياء الموحدة بجودة عالية. - نتميز بخبرتنا الواسعة في تقديم معايير ذات جودة استثنائية للملابس الموحدة حسب الطلب مع الحفاظ على أسعار السوق التنافسية زى موحد للمدارس - زى موحد للمطاعم - زى موحد - زى مدرسى - زى مطاعم - يونيفورم امن و حراسة - زى امن وحراسة- ارواب التخرج – ارواب ماجيستر - ارواب الدكتوراه – يونيفورم مستشفيات- يونيفورم المضيفات وشركات الطيران