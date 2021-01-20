شركة يونيفورم مصانع – افرول

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
شركة يونيفورم مصانع – افرول 01118689995 اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلام هو الخيار الامثل حيث يسهل عملية البحث عن اليونيفورم المناسب، حيث نوفر لك مجموعة ضخمة من يونيفورم عمال المصانع وشركات البترول و شركات الصيانة تختلف في الاشكال والالوان تحسين صورة عملائنا هو هدفنا الاول لذلك نعمل دائما على اظهار عمال المصانع بافضل شكل ممكن، وذلك عن طريق طبع او تطريز اللوجو الخاص بالمصنع على يونيفورم العمال مما يعطي خصوصية وتميز لمصنعك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/1/2021
رقم الإعلان: 2080773
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم امن - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم امن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم امن 01003358542 متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيورتى والملابس ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/1/2021
صورة الاعلان: اكبر مصنع يونيفورم فى مصر شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

اكبر مصنع يونيفورم فى مصر شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اكبر مصنع يونيفورم فى مصر (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/1/2021
صورة الاعلان: الزى الموحد الطبي- لبس طبيب ( شركة السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

الزى الموحد الطبي- لبس طبيب ( شركة السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى الموحد الطبي- لبس طبيب ( شركة السلام للملابس الطبية 01102226499 ) ملابس المستشفى و زي خاص بهي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/1/2021
صورة الاعلان: مصنع قميص رجالى بمصر - في الجيزة مصر

مصنع قميص رجالى بمصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع قميص رجالى بمصر 01223182572 - شركة السلام هي شركة متخصصة في مجال تصنيع وتوريد الأزياء الموحدة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/1/2021
صورة الاعلان: مصنع ملابس مستشفيات - في الجيزة مصر

مصنع ملابس مستشفيات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع ملابس مستشفيات 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات والمراكز الطبيه ( بد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/1/2021
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/1/2021
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صورة الاعلان: بيع قبعات تخرج شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

بيع قبعات تخرج شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بيع قبعات تخرج (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشح.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/1/2021
صورة الاعلان: مريله شيف - مصنع توك وابرون للمطاعم - في الجيزة مصر

مريله شيف - مصنع توك وابرون للمطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مريله شيف - مصنع توك وابرون للمطاعم 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث مود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/1/2021
صورة الاعلان: ازياء تنكرية اطفال – ارواب تخرج اطفال - في الجيزة مصر

ازياء تنكرية اطفال – ارواب تخرج اطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ازياء تنكرية اطفال – ارواب تخرج اطفال 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال التى تعطي .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/1/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة يونيفورم فنادق يونيفورم شركة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/1/2021
صورة الاعلان: دليل شركات مستلزمات الفنادق - سليبر الفنادق - في الجيزة مصر

دليل شركات مستلزمات الفنادق - سليبر الفنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

دليل شركات مستلزمات الفنادق - سليبر الفنادق شركة السلام للتوريدات الفندقية توفرجميع مستلزمات الفناد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/1/2021
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث الموديلات شركة 3.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/1/2021
صورة الاعلان: ازياء مدارس للاطفال – يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال – يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال – يونيفورم حضانه 01223182572 نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحضانات و اخ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/1/2021
صورة الاعلان: Hotel Uniforms - في الجيزة مصر

Hotel Uniforms

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Hotel Uniforms تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بجميع انواعه ويمكن تصميم اليونيفورم الخاص.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/1/2021
صورة الاعلان: ملابس التخرج - بيع قبعات تخرج - في الجيزة مصر

ملابس التخرج - بيع قبعات تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس التخرج - بيع قبعات تخرج 01223182572 شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات كبيره وواسعه لارواب تخرج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/1/2021
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