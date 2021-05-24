شركة يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم )

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تفاصيل الإعلان
شركة يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلام هو الخيار الامثل حيث يسهل عملية البحث عن اليونيفورم المناسب، حيث نوفر لك مجموعة ضخمة من يونيفورم عمال المصانع وشركات البترول و شركات الصيانة تختلف في الاشكال والالوان تحسين صورة عملائنا هو هدفنا الاول لذلك نعمل دائما على اظهار عمال المصانع بافضل شكل ممكن، وذلك عن طريق طبع او تطريز اللوجو الخاص بالمصنع على يونيفورم العمال مما يعطي خصوصية وتميز لمصنعك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/5/2021
رقم الإعلان: 2094841
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24/5/2021
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24/5/2021
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24/5/2021
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24/5/2021
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29/4/2021
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29/4/2021
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم )

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29/4/2021
صورة الاعلان: افضل شركه يونيفورم مصانع فى مصر - في الجيزة مصر

افضل شركه يونيفورم مصانع فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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اتصل

29/4/2021
صورة الاعلان: caps graduation - في الجيزة مصر

caps graduation

(للبيع)

- في الجيزة مصر

caps graduation 01118689995 Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduation Robes - Graduation R.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/4/2021
صورة الاعلان: ملابس مطاعم - يونيفورم الطباخين - في الجيزة مصر

ملابس مطاعم - يونيفورم الطباخين

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس مطاعم - يونيفورم الطباخين 01118689995 تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة و الشيفا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/4/2021
صورة الاعلان: شركة يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة يونيفورم مدارس 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع وموديلات يونيفورم ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/4/2021
صورة الاعلان: اشكال يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك لذ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/4/2021
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