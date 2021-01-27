شركة يونيفورم مدارس - مرايل مدرسة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
شركة يونيفورم مدارس - مرايل مدرسة 01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر العامل الرئيسي الذي يفرق بين مستوى مدرسة واخرى، لذلك نقدم في شركة السلام مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و يونيفورم مدارس خاصة وغيرها لتناسب كافة انواع المدارس. لو كان لديك تصميمك الخاص الذى ترغب فى تنفيذه على ارض الواقع لا تقلق فنحن سنقوم بتنفيذ تصميمك وافكارك على النحو الامثل. شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/1/2021
رقم الإعلان: 2081751
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السعر
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صورة الاعلان: Hospital Uniforms - في الجيزة مصر

Hospital Uniforms

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Hospital Uniforms 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات والمراكز الطبيه ( بدل .
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الجيزة - مصر

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27/1/2021
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لبس مصنع - يونيفورم عمال صيانة

(للبيع)

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لبس مصنع - يونيفورم عمال صيانة 01118689995 اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلام ه.
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27/1/2021
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قميص و تى شيرت ويتر

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قميص و تى شيرت ويتر 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات واقل .
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27/1/2021
صورة الاعلان: لبس تنكري للاطفال متعدد الالوان - في الجيزة مصر

لبس تنكري للاطفال متعدد الالوان

(للبيع)

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العنوان:

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اتصل

27/1/2021
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ارواب تخرج - قبعة التخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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27/1/2021
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم و زى موحد ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم و زى موحد ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/1/2021
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صورة الاعلان: يونيفورم هاوسكيبنج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم هاوسكيبنج (شركة السلام لليونيفورم )

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27/1/2021
صورة الاعلان: موديلات ملابس حضانه - في الجيزة مصر

موديلات ملابس حضانه

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25/1/2021
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يونيفورم شركات سياحة

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23/1/2021
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تصنيع سليبر الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

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تصنيع سليبر الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندقيه توفر .
العنوان:

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اتصل

23/1/2021
صورة الاعلان: شركات يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركات يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات يونيفورم فنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بجميع انواعه ويمكن تصمي.
العنوان:

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23/1/2021
صورة الاعلان: cap and gown graduation - في الجيزة مصر

cap and gown graduation

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cap and gown graduation شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات كبيره وواسعه لارواب تخرج جاهزه ويوجد لدين.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/1/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم - قميص و تى شيرت ويتر - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم - قميص و تى شيرت ويتر

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- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم - قميص و تى شيرت ويتر 01223182572 تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة و ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/1/2021
صورة الاعلان: دريلات مدارس - اسعار يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

دريلات مدارس - اسعار يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

دريلات مدارس - اسعار يونيفورم مدارس 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع ومود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/1/2021
صورة الاعلان: شركة لتصنيع وتوريد اليونيفورم (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركة لتصنيع وتوريد اليونيفورم (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة لتصنيع وتوريد اليونيفورم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/1/2021
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