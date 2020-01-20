شركة يونيفورم مدارس

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
شركة يونيفورم مدارس 01003358542–01200561116 زى موحد مدارس يونيفورم مدارس لغات الزى المدرسي تليفون : 01003358542–01200561116 عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: jokjok
التليفون: 01200561116

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العنوان: - الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/1/2020
رقم الإعلان: 2049776
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: يونيفورم رجالى - في الجيزة مصر

يونيفورم رجالى

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم رجالى 01022216888–01119959296 يونيفورم شيفات اكبر شركة يونيفورم بمصر مصانع يونيفورم شركة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/1/2020
صورة الاعلان: بدلة عمليات - في الجيزة مصر

بدلة عمليات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بدلة عمليات 01003358542–01200561116 يونيفورم اطباء ملابس طبية بالجملة Hospital Uniforms موديلات زي ت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/1/2020
صورة الاعلان: يونيفورم شركة - متجر بيع يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم شركة - متجر بيع يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شركة - متجر بيع يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/1/2020
صورة الاعلان: اسعار ملابس حفلات الخريجين (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اسعار ملابس حفلات الخريجين (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار ملابس حفلات الخريجين (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/1/2020
صورة الاعلان: اشكال يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم فنادق 01022216888 – 01119959296 ملابس موحده سكيورتى للكميات يونيفورم عمال قبعات ابرون.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/1/2020
صورة الاعلان: caps graduationعب ايات تخرج - في الجيزة مصر

caps graduationعب ايات تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

caps graduationعبايات تخرج 01003358542–01200561116 محلات بيع ارواب التخرج ملابس تخرج اطفال سعر روب ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/1/2020
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صورة الاعلان: Security Uniforms - في الجيزة مصر

Security Uniforms

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Security Uniforms متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيورتى والملابس الخاصه لشركات الامن و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/1/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم مصانع - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مصانع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مصانع 01118689995 اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلام هو ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/1/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم وحلوانى ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وحلوانى ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وحلوانى ( شركة Tn لليونيفورم 01119959296 ) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/1/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مستشفى - في الجيزة مصر

يونيفورم مستشفى

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مستشفى 01003358542–01200561116 افضل ماركات السكراب الطبي يونيفورم طبي لبس مستشفيات Medical .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/1/2020
صورة الاعلان: ملابس تخرج اطفال شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

ملابس تخرج اطفال شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس تخرج اطفال (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/1/2020
صورة الاعلان: يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات 01003358542–01200561116 صور يونيفورم حضانات شركات تصنيع يونيفورم حضانات تليفون : 01.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/1/2020
صورة الاعلان: محل بيع ملابس عمل ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

محل بيع ملابس عمل ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع ملابس عمل ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) مع كل موسم جديد يأتي الجديد من الموديلات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/1/2020
صورة الاعلان: افضل شركة يونيفورم - في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم 01003358542–01200561116 شركات يونيفورم uniform مصنع زى موحد تليفون : 01003358542.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/1/2020
صورة الاعلان: ملابس مدرسه - مصنع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ملابس مدرسه - مصنع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس مدرسه - مصنع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/1/2020
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