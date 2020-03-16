شركة يونيفورم فى مصر - تيشيرت بولو

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تفاصيل الإعلان
شركة يونيفورم فى مصر - تيشيرت بولو 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات واقل الاسعار شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01003358542 - 01200561116 عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه ) شركات تصنيع يونيفورم صناعة ملابس جاهزة ويونيفورم uniform شركات اليونيفورم افضل مصانع زي موحد
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

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العنوان: 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )- الوراق
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/3/2020
رقم الإعلان: 2056106
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: متخصصون زى موحد - في الجيزة مصر

متخصصون زى موحد

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متخصصون زى موحد 01022216888 – 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع وعقود س.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/3/2020
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم فنادق 01223182572 يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك لذلك انت بحاجة الى ان.
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11/3/2020
صورة الاعلان: تشيرتات بولو بسعر المصنع - في الجيزة مصر

تشيرتات بولو بسعر المصنع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تشيرتات بولو بسعر المصنع 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتح.
العنوان:

الجيزة - مصر

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11/3/2020
صورة الاعلان: عبايات تخرج – روب تخرج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

عبايات تخرج – روب تخرج (شركة السلام لليونيفورم )

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- في الجيزة مصر

عبايات تخرج – روب تخرج (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات كبير.
العنوان:

الجيزة - مصر

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9/3/2020
صورة الاعلان: مورد يونيفورم - تصدير يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مورد يونيفورم - تصدير يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم )

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- في الجيزة مصر

مورد يونيفورم - تصدير يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

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7/3/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مدارس - محل بيع يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس - محل بيع يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس - محل بيع يونيفورم مدارس يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر العامل ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

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5/3/2020
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صورة الاعلان: مصنع قميص رجالى بمصر - في الجيزة مصر

مصنع قميص رجالى بمصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع قميص رجالى بمصر 01003358542–01200561116 زي موحد محل بيع ملابس عمل ملابس زى موحد يونيفورم تليفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/2/2020
صورة الاعلان: ملابس موحده مطاعم (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ملابس موحده مطاعم (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس موحده مطاعم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296 ) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع اليونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/2/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مستشفى - في الجيزة مصر

يونيفورم مستشفى

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مستشفى 01003358542–01200561116 شركات ملابس طبية يونيفورم ممرضة تليفون : 01003358542–0120.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/2/2020
صورة الاعلان: متجر زى الامن - مصنع ملابس ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

متجر زى الامن - مصنع ملابس ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متجر زى الامن - مصنع ملابس ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/2/2020
صورة الاعلان: Security Uniforms - في الجيزة مصر

Security Uniforms

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Security Uniforms اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات الحراسات الخاصة اي .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/2/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية (ديس.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/2/2020
صورة الاعلان: ملابس خريجين - في الجيزة مصر

ملابس خريجين

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس خريجين 01003358542–01200561116 موديلات ارواب تخرج اطفال graduation gown تليفون : 01003358542.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/2/2020
صورة الاعلان: زى الشيف - في الجيزة مصر

زى الشيف

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى الشيف 01003358542–01200561116 restaurant uniform اماكن تصنيع يونيفورم مطاعم الزى الموحد للمطاعم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/2/2020
صورة الاعلان: الزى الموحد للامن - في الجيزة مصر

الزى الموحد للامن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى الموحد للامن 01003358542 متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيورتى والملابس الخاصه لش.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/2/2020
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