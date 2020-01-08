(للبيع)
|شركة يونيفورم فنادق 01003358542–01200561116 شركات تصنيع يونيفورم فنادق جميع انواع يونيفورم الفنادق مصنع توريد يونيفورم فنادق تليفون : 01003358542–01200561116 عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|jokjok
|التليفون:
|01003358542
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|العنوان:
|- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048183
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