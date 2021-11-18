شركة يونيفورم فنادق - اشكال يونيفورم فنادق

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
شركة يونيفورم فنادق - اشكال يونيفورم فنادق 01119959296 نصنع جميع موديلات يونيفورم الفنادق باسعار المصنع التصنيع كميات وحسب مواصفات العميل مع امكانية تطريز او طباعه اللوجو الخاص بالفندق لليونيفورم Tn شركة العنوان : 16عدنان مدني (مصطفي رشدى) احمد عرابي- المهندسين 01022216888 – 01119959296
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: merna
التليفون: 01119959296

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العنوان: 01119959296- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/11/2021
رقم الإعلان: 2111935
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: زى اطفال الروضه - تفصيل يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

زى اطفال الروضه - تفصيل يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى اطفال الروضه - تفصيل يونيفورم حضانه 01022216888 تصنيع جميع موديلات يونيفورم الحضانه باعلى جوده م.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم جرسون - جاكيت شيف مطبخ - في الجيزة مصر

يونيفورم جرسون - جاكيت شيف مطبخ

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم جرسون - جاكيت شيف مطبخ 01119959296 احدث موديلات يونيفورم الشيف والويتر نصنع جميع الموديل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2021
صورة الاعلان: افضل شركة يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn يونيفورم المصانع وشركات البترول يونيفورم بسعر الجملة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2021
صورة الاعلان: ملابس مدرسه - بلوفر و جاكيت للمدارس - في الجيزة مصر

ملابس مدرسه - بلوفر و جاكيت للمدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس مدرسه - بلوفر و جاكيت للمدارس 01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و يونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2021
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم طبى بمصر لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم طبى بمصر لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم طبى بمصر لليونيفورم شركة Tn اسعار اليونيفورم الطبي ويونيفورم المستشفيات متخصصون فى.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم خدم - اماكن بيع ملابس خدم - في الجيزة مصر

يونيفورم خدم - اماكن بيع ملابس خدم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم خدم - اماكن بيع ملابس خدم 01022216888 متحصصين فى تصنيع يونيفورم الهاوسكيبنج ويونيفورم عمال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2021
صورة الاعلان: مصنع بنطلون - مصانع يونيفورم ( بأقل الاسعار ) - في الجيزة مصر

مصنع بنطلون - مصانع يونيفورم ( بأقل الاسعار )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع بنطلون - مصانع يونيفورم ( بأقل الاسعار 01223182572 ) في حاجة الى شركة زي موحد في مصر لعملك؟ .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: سكرابات طبية - مصانع الملابس الطبية فى مصر - في الجيزة مصر

سكرابات طبية - مصانع الملابس الطبية فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سكرابات طبية - مصانع الملابس الطبية فى مصر 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: موديلات ارواب تخرج - قبعة التخرج - في الجيزة مصر

موديلات ارواب تخرج - قبعة التخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات ارواب تخرج - قبعة التخرج 01200561116 شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم فنادق – تصنيع يونيفورم الفنادق - في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق – تصنيع يونيفورم الفنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق – تصنيع يونيفورم الفنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بجميع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: قبعة الطباخ - صور موديلات مرايل مطبخ - في الجيزة مصر

قبعة الطباخ - صور موديلات مرايل مطبخ

(للبيع)

- في الجيزة مصر

قبعة الطباخ - صور موديلات مرايل مطبخ 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث مود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم فنادق 01119959296 نصنع جميع موديلات يونيفورم الفنادق باسعار المصنع التصنيع كم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/11/2021
صورة الاعلان: الزى المدرسي - تي شيرت و بنطلون للمدارس - في الجيزة مصر

الزى المدرسي - تي شيرت و بنطلون للمدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى المدرسي - تي شيرت و بنطلون للمدارس 01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/11/2021
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم شركات امن لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم شركات امن لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم شركات امن لليونيفورم شركة Tn افضل موديلات يونيفورم الامن وشركات الحراسة الخاصة ي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/11/2021
صورة الاعلان: ملابس حضانات - زى اطفال الروضه - في الجيزة مصر

ملابس حضانات - زى اطفال الروضه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس حضانات - زى اطفال الروضه 01022216888 تصنيع جميع موديلات يونيفورم الحضانه باعلى جوده من خامات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/11/2021
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