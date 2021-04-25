شركة نقل عفش شرق الرياض بخصم 25 %

(فرص)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شركة نقل عفش شرق الرياض بخصم 25 % - في الرياض السعودية

إضغط على الصورة لتكبيرها

البدر لنقل العفش افضل شركة نقل عفش شرق الرياض، تعتبر من الشركات المتخصصة في مجال نقل الأثاث بأحترافية كاملة، كما أنها دائما تعمل على توفير مستوى عالي من الخدمة، لذلك تقوم شركة نقل عفش شرق الرياض بتوفير التخصصات العديدة، إذا كانت من فك العفش وتركيبة بطريقة أفضل، وتعمل ايضا على تغليف العفش بدون حدوث أي ضرر أو مشاكل به، و الهدف الرئيسي من تقديم خدماتها هو تحقيق إرضاء عملائها وتقديم سمعة طيبة، وخدمات شركة نقل عفش شرق الرياض متعددة بأسعار هائلة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: yasmeen magdy
التليفون: 0559904881 - 0550586153

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/7/2021
رقم الإعلان: 2099539
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: أهل القمه لنقل الاثاث - في الرياض السعودية

أهل القمه لنقل الاثاث

(فرص)

- في الرياض السعودية

أهل القمه لنقل الاثاث الى جميع انحاء المملكه مع الفك والتركيب والتغليف والضمان مع وجود عماله فنيه مت.
العنوان:

الرياض - السعودية

23,341 ريال

25/4/2021
صورة الاعلان: شركة نقل عفش شرق الرياض بخصم 25 % - في الرياض السعودية

شركة نقل عفش شرق الرياض بخصم 25 %

(فرص)

- في الرياض السعودية

افضل شركة نقل عفش شرق الرياض توفر شركة نقل عفش شرق الرياض العديد من الأدوات والمعدات التي تساعد على .
العنوان:

الرياض - السعودية

500 ريال

12/4/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager