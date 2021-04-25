شركة نقل عفش شرق الرياض بخصم 25 %

(فرص)
|البدر لنقل العفش افضل شركة نقل عفش شرق الرياض، تعتبر من الشركات المتخصصة في مجال نقل الأثاث بأحترافية كاملة، كما أنها دائما تعمل على توفير مستوى عالي من الخدمة، لذلك تقوم شركة نقل عفش شرق الرياض بتوفير التخصصات العديدة، إذا كانت من فك العفش وتركيبة بطريقة أفضل، وتعمل ايضا على تغليف العفش بدون حدوث أي ضرر أو مشاكل به، و الهدف الرئيسي من تقديم خدماتها هو تحقيق إرضاء عملائها وتقديم سمعة طيبة، وخدمات شركة نقل عفش شرق الرياض متعددة بأسعار هائلة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yasmeen magdy
|التليفون:
|0559904881 - 0550586153
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099539
23,341 ريال
500 ريال