شركة نقل عفش بالمدينة المنورة خصم 35%

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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|e-marketing channel
|التليفون:
|0590806623
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|العنوان:
|- المدينة المنورة
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|50 ريال
|تاريخ الإعلان:
|16/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111626
500 ريال
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