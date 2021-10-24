شركة نقل عفش بالمدينة المنورة خصم 35%

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للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: e-marketing channel
التليفون: 0590806623

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العنوان: - المدينة المنورة
المدينة المنورة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 50 ريال
تاريخ الإعلان: 16/11/2021
رقم الإعلان: 2111626
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نقل عفش بالمدينة المنورة

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افضل شركة لنقل العفش مع الفك والتركيب غرف النوم الإيطالي والصيني والتركي والمليزي والمصري وأنواع غرف.

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14/10/2021
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